В Улан-Удэ на видео попало эпичное ДТП с «перевёртышем»

Авария произошла на улице Ботаническая



Эпичное ДТП с перевернувшимся внедорожником сняла камера наблюдения в Улан-Удэ. Автоавария произошла сегодня утром на улице Ботаническая.



На кадрах видно, как автомобиль «Джип Гран Чероки» перелетает через трамвайные рельсы, бордюр, дважды переворачивается и встаёт на колёса.







Лишь чудом водитель не получил никаких травм.



«По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения», - прокомментировали в УГИБДД по Бурятии.



На месте работают сотрудники полиции.



