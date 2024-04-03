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В Улан-Удэ обнаружили неисправность на котельной сотых кварталов

В Улан-Удэ обнаружили неисправность на котельной сотых кварталов
Происшествия, 
На ней ведутся ремонтные работы

Сегодня, 3 апреля, в 7:39 на котельной «Юго-Западная» в Улан-Удэ обнаружена неисправность на линии шлакозолоудаления (ШЗУ). В настоящее время ведутся ремонтные работы, сообщает администрация Октябрьского района по информации «У-УЭК». О ситуации с теплоснабжением у потребителей не сообщается.

Напомним, что котельная обслуживает сотые кварталы. В октябре прошлого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил создать рабочую группу для мониторинга «Юго-Западной». Периодически в отопительный период дым от котельной становился густым и чёрным. Связано это было с увеличением тепловой нагрузки.
Улан-Удэ отопление котельные

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