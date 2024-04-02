В Бурятии потушили крупное возгорание сухой травы



Пожар ликвидировали днём 2 марта на общей площади 16 гектаров.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за человеческого фактора, виновные пока не установлены.





В Джидинском районе Бурятии ликвидировали крупное возгорание сухой травы.Сообщение о том, что в 20 километрах от села Джида горит трава, поступило на пульт пожарной части вечером 1 апреля. На место выехали дежурный караул пожарной части, пожарные Селенгинского лесхоза, добровольцы пожарных дружин «Джидинское» и «Дырестуйское».- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена трава на склонах горы в местности Аманальная. Угрозы перехода огня на населённые пункты и лесной массив не было. Тушение возгорания сухой травы осложнялось горной местностью и наступлением тёмного времени суток, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Для окарауливания возгорания выставили ночной пост.Жителей Бурятии призывают не поджигать сухую траву и мусор, не бросать тлеющие окурки. Нарушение требований пожарной безопасности влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поджог, повлекший повреждение или уничтожение имущества, а также причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, влечёт уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.