В пригороде Читы тушат пожар на площади 300 кв. метров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Горит жилой дом в селе Угдан



В селе Угдан под Читой тушат горящие жилой дом и надворные постройки.



Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 15:38.



- Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений дом и надворная постройка были полностью объяты пламенем. Хозяин находился на месте, покинув горящее помещение самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.







На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Распространения на соседние участки не допущено. Тушение продолжается.



В результате пожара повреждены два жилых дома, надворная постройка, баня и автомобиль. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.



