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В пригороде Читы тушат пожар на площади 300 кв. метров

В пригороде Читы тушат пожар на площади 300 кв. метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Горит жилой дом в селе Угдан

В селе Угдан под Читой тушат горящие жилой дом и надворные постройки.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 15:38.

- Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений дом и надворная постройка были полностью объяты пламенем. Хозяин находился на месте, покинув горящее помещение самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Распространения на соседние участки не допущено. Тушение продолжается.

В результате пожара повреждены два жилых дома, надворная постройка, баня и автомобиль. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

пожар

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