02 апреля

01 апреля

Популярное

Жителя Бурятии отправили за решётку из-за «травки»

Жителя Бурятии отправили за решётку из-за «травки»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сядет в колонию строгого режима

Ранее судимого жителя Джидинского района Бурятии приговорили к трём с лишним годам лишения свободы за собранную коноплю.

Коноплю он сам собрал в поле. Из части «травки» приготовил наркотическое вещество и употребил, а остальное спрятал и хранил у себя до тех пор, пока не изъяли.

Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст. 228 УК РФ. В суде он полностью признал свою вину.

Преступление мужчина совершил, имея непогашенную судимость.

- Учитывая все обстоятельства, для достижения целей наказания, исправления виновного, а также в связи с тем, что осуждённым К. данное тяжкое преступление совершено при непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, относящихся к категориям тяжких, суд посчитал необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы. По мнению суда, иные виды наказаний не могут способствовать достижению целей наказания за совершенное деяние, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.

Мужчину приговорили к трём годам четырём месяцам колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
конопля наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили крупное возгорание сухой травы
В Бурятии потушили крупное возгорание сухой травы
Происшествия, 02.04.2024
Для окарауливания возгорания ночью выставляли пост  
Лихачка из Бурятии насобирала четыре десятка штрафов
Лихачка из Бурятии насобирала четыре десятка штрафов
Происшествия, 02.04.2024
 Сельчанке пришлось раскошелиться на 72 тысячи рублей
Границу Бурятии и Иркутской области тряхнуло
Границу Бурятии и Иркутской области тряхнуло
Происшествия, 02.04.2024
Землетрясение произошло в акватории Байкала
В ночном клубе в Чите изъяли 80 литров палёного алкоголя
В ночном клубе в Чите изъяли 80 литров палёного алкоголя
Происшествия, 02.04.2024
Владельца заведения привлекли к административной ответственности
Сварщик из Братска перевёл мошенникам почти два миллиона рублей
Сварщик из Братска перевёл мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия, 02.04.2024
Мужчину убедили в том, что его банковские счета находятся под угрозой
В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк
В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк
Происшествия, 02.04.2024
Он вынес украденное под курткой
Из больницы в Иркутске эвакуировали 127 человек
Происшествия, 02.04.2024
Огонь успел распространиться на небольшую площадь
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 02.04.2024
Наезд произошёл на улице Бабушкина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^