Жителя Бурятии отправили за решётку из-за «травки»

Он сядет в колонию строгого режима



Ранее судимого жителя Джидинского района Бурятии приговорили к трём с лишним годам лишения свободы за собранную коноплю.



Коноплю он сам собрал в поле. Из части «травки» приготовил наркотическое вещество и употребил, а остальное спрятал и хранил у себя до тех пор, пока не изъяли.



Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст. 228 УК РФ. В суде он полностью признал свою вину.



Преступление мужчина совершил, имея непогашенную судимость.



- Учитывая все обстоятельства, для достижения целей наказания, исправления виновного, а также в связи с тем, что осуждённым К. данное тяжкое преступление совершено при непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, относящихся к категориям тяжких, суд посчитал необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы. По мнению суда, иные виды наказаний не могут способствовать достижению целей наказания за совершенное деяние, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.



Мужчину приговорили к трём годам четырём месяцам колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.

