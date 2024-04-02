02 апреля

01 апреля

Популярное

Сварщик из Братска перевёл мошенникам почти два миллиона рублей

Сварщик из Братска перевёл мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчину убедили в том, что его банковские счета находятся под угрозой

В полицию Братска обратился 57-летний местный житель с заявлением о краже почти двух миллионов рублей.

Мужчина пояснил, что 27 марта ему позвонила так называемая сотрудница банка. Незнакомка сообщила, что с его счетов аферисты пытаются снять все сбережения. Она попросила дождаться звонка от её коллеги, чтобы предотвратить преступный умысел.

Спустя время с братчанином по телефону связался уже другой «банковский сотрудник». Он для спасения денег убедил перевести накопления на «безопасный счёт».

- Действуя по инструкциям мошенников, сварщик продиктовал им все конфиденциальные данные и перечислил 830 тысяч рублей по указанным реквизитам. Кроме того, в считанные минуты с другой банковской карты потерпевшего также списали шестизначную сумму, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В общей сложности братчанин лишился почти 1 млн 850 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк
В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк
Происшествия, 02.04.2024
Он вынес украденное под курткой
Из больницы в Иркутске эвакуировали 127 человек
Происшествия, 02.04.2024
Огонь успел распространиться на небольшую площадь
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 02.04.2024
Наезд произошёл на улице Бабушкина
Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Происшествия, 02.04.2024
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение
В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
Происшествия, 02.04.2024
По предварительной информации, жертв не удалось избежать
Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом
Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом
Происшествия, 01.04.2024
Девочка не дожила до трансплантации печени
В Иркутской области рыбак всю ночь бродил по льду в метель
В Иркутской области рыбак всю ночь бродил по льду в метель
Происшествия, 01.04.2024
Его нашли в девяти километрах от места ночлега  
В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов
В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов
Происшествия, 01.04.2024
Большегруз перевернулся и врезался в гаражный бокс
В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
Происшествия, 01.04.2024
Жилые дома остались без света на несколько часов
Жительница Бурятии убила сожителя
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, 01.04.2024
Девушка схватила кухонный нож

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^