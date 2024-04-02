Сварщик из Братска перевёл мошенникам почти два миллиона рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчину убедили в том, что его банковские счета находятся под угрозой



В полицию Братска обратился 57-летний местный житель с заявлением о краже почти двух миллионов рублей.



Мужчина пояснил, что 27 марта ему позвонила так называемая сотрудница банка. Незнакомка сообщила, что с его счетов аферисты пытаются снять все сбережения. Она попросила дождаться звонка от её коллеги, чтобы предотвратить преступный умысел.



Спустя время с братчанином по телефону связался уже другой «банковский сотрудник». Он для спасения денег убедил перевести накопления на «безопасный счёт».



- Действуя по инструкциям мошенников, сварщик продиктовал им все конфиденциальные данные и перечислил 830 тысяч рублей по указанным реквизитам. Кроме того, в считанные минуты с другой банковской карты потерпевшего также списали шестизначную сумму, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В общей сложности братчанин лишился почти 1 млн 850 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».

