В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он вынес украденное под курткой



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу пауэрбанка из магазина цифровой и бытовой техники в ТРЦ. Подозреваемым оказался 18-летний студент колледжа. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.



- Установлено, что днём 26 марта парень посетил торговую точку в поисках портативного зарядного устройства: аккумуляторная батарея на его телефоне пришла в негодность, гаджет быстро терял электрический заряд. Не планируя платить за интересовавшую его технику, он положил её под куртку и вышел из помещения, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Факт кражи работники магазина выявили спустя несколько дней во время просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Украденный пауэрбанк полицейские у молодого человека изъяли.



