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В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк

В Улан-Удэ студент украл пауэрбанк
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он вынес украденное под курткой

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу пауэрбанка из магазина цифровой и бытовой техники в ТРЦ. Подозреваемым оказался 18-летний студент колледжа. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

- Установлено, что днём 26 марта парень посетил торговую точку в поисках портативного зарядного устройства: аккумуляторная батарея на его телефоне пришла в негодность, гаджет быстро терял электрический заряд. Не планируя платить за интересовавшую его технику, он положил её под куртку и вышел из помещения, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Факт кражи работники магазина выявили спустя несколько дней во время просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Украденный пауэрбанк полицейские у молодого человека изъяли.

кража

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