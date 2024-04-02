На детсадовцев в райцентре в Бурятии набросились собаки





Жители Хоринска забили тревогу из-за своры собак, облюбовавших улицу Жанаева. Недавно они налетели на ребятишек, которых как раз вели в детский сад. Сельчане рассказали об этом в группе «Хоринск-инфо.24/7» и призвали принять меры.



Как выяснилось, в минувший четверг, 28 марта, муниципальный инспектор райадминистрации, ветеринарный фельдшер и сотрудник сельского поселения провели в райцентре выездное обследование, в ходе которого выявили аж 12 нарушений в области обращения с домашними животными – псы оказались хозяйскими.



На половину владельцев составили протоколы по статьям 47.1 и 47.2 республиканского закона «Об административных правонарушениях» (за выгул собак вне установленных мест и нарушение правил регистрации животных). Власти призвали хозяев четвероногих не подвергать окружающих опасности и держать питомцев на своём земельном участке или в квартире.



