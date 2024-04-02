Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение
В Улан-Удэ очередной любитель пьяной езды лишился своего автомобиля. На этот раз в доход государства конфисковали внедорожник Lexus GX 470.
«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В декабре 2022 он вновь управлял автомобилем после употребления спиртного», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На мужчину вновь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК – за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком в год, а также лишил водительских прав на два с половиной года.
При этом суд первой инстанции отказал в конфискации автомобиля, ссылаясь на то, что он принадлежит супруге виновного и является единственным средством для передвижения членов семьи, являющихся инвалидами.
Однако государственный обвинитель не согласился с приговором в этой части и обжаловал его.
Суд кассационной инстанции, рассмотрев доводы гособвинителя, вернул уголовное дело в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. При новом рассмотрении автомобиль Lexus GX 470 конфисковали в доход государства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале у жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.
Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 02.04.2024
По предварительной информации, жертв не удалось избежать
Происшествия, 02.04.2024
Работают они и в одиночку, и парами
Девочка не дожила до трансплантации печени
Его нашли в девяти километрах от места ночлега
Большегруз перевернулся и врезался в гаражный бокс
Они на пару напилили 26 сосен
Жилые дома остались без света на несколько часов
Девушка схватила кухонный нож
Он только в начале марта вышел из колонии
Жителей республики просят очистить свои участки
Сработала охранно-дымовая система
Республику охватили первые лесные пожары
Бригады устраняют неисправности
Вылет задержали на три с лишним часа
Пожилую женщину нашли в ванной