В Улан-Удэ активизировались продавцы поддельных духов

Работают они и в одиночку, и парами



На улицах Улан-Удэ активизировались продавцы, предлагающие прохожим «дорогие элитные духи». Ценник на них в разы ниже, чем в магазинах парфюмерии, а в процессе торга может ещё и уменьшиться. На вопрос, откуда туалетная вода, продавцы заверяют, что она настоящая, но украденная со складов магазинов. Для достоверности даже «пробивают» товар по штрих-коду.



О том, как не попасться на их уловку, рассказала подписчица паблика «Аноним 03», которая клюнула на удочку мошенников.



«Я работаю продавцом – одна на торговой точке. Заходит ко мне один из этих товарищей и предлагает купить парфюмерную воду, оригинал и гораздо дешевле. Ну я думаю, раз уж украли, всё равно продадут – ну, понюхаю. Он потихоньку вытаскивает ещё несколько флаконов. Один парфюм очень понравился. Он его пробивает через камеру в приложении магазина – цена выходит за 43 тысячи. А я купила за четыре тысячи рублей. Заходит второй – «садятся» на уши. Я увидела один из любимых ароматов подруги, позвонила ей, короче, ещё и её «подвязала». В итоге сама купила два и подругу снабдила одним», - поделилась девушка.



Вскоре выяснилось, что «парфюмеры» попросту продали подделку.



Потерпевшая уточнила, что молодые люди торопили её совершить покупку и даже немного напугали её: «Товарищи меня торопили, один даже сказал, что он наркоман и ему надо нюхнуть, на что я знатно испугалась и захотела от них поскорее избавиться».



Девушка решила предупредить таких же беспечных горожан, как она, и призвала «гнать в шею» этих продавцов: «Мораль сей басни такова - бесплатный сыр в мышеловке, скупой платит дважды, иногда трижды и четырежды и т.д.».



В комментариях нашлись подписчики, которые встречались с этими молодыми людьми. Кое-кто тоже приобрёл духи, а кто-то смог устоять перед соблазном: «Ко мне тоже заходили, и я тоже у них взяла», «Вчера подходили на «Пионере-2», но я не купила», «Тоже заходил один, также штрих-код показывал», «Они уже несколько лет ходят, и девушки тоже ходят, говорят, что украли на складе», «Они уже давно торгуют. И духами, и постельным бельём, типа золотом. Скоро сезон очков пойдёт».



Одна подписчица попыталась писать внешность этих молодых людей: «Ко мне тоже подходили на Народном рынке. В спешке такие... Один низкого роста, другой высокий, по-моему. Вот низкий-то и второпях и говорил, что он наркоман и втюхивал эти духи. Мы посмеялись и пошли дальше. Я сразу поняла, что что-то не то».



Горожан призывают ни в коем случае не верить подобным торговцам и не покупать ничего с рук.

