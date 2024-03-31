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В Улан-Удэ залило оживлённую улицу

В Улан-Удэ залило оживлённую улицу
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Там серьёзно осложнилось движение транспорта

Одну из самых оживлённых и загруженных улиц в столице Бурятии – Трубачеева – внезапно залило. Всё произошло днём 31 марта. Видео с затопленной дорогой разместили в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

По словам очевидцев, движение на Трубачеева в обе стороны оказалось затруднено. На кадрах видно, что вода, хлынувшая на проезжую часть, била прямо из-под земли.

Как выяснилось, авария произошла на сетях МУП «Водоканал». Сотрудники предприятия отправились на место и при обследовании выявили технологическое нарушение на чугунном водоводе диаметром в 200 миллиметров.

Специалисты начали подготовку к ремонтным работам. Чтобы жильцы ближайших домов не остались без холодной воды, представители МУП произвели оперативные действия по переключению линии и отсечению аварийного участка. Воду с дороги уже откачивают.
коммунальная авария вода дорога Водоканал

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