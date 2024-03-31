Пять сёл в районе Бурятии разом остались без света

Там произошла крупная авария



Днём 31 марта в Баргузинском районе случилось аварийное отключение электроэнергии. Свет в пяти населённых пунктах исчез в 13:16.



Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», обесточены оказались сёла Макаринино, Адамово, Гусиха, Журавлиха и Зорино. Последствия аварии ликвидирует бригада РЭС из двух человек. Привлечь пришлось одну единицу техники. Электроснабжение должны были восстановить к 15:30.

