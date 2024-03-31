Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии уголовкой





Любительнице пьяной езды дали 180 часов обязательных работ и на два с половиной года оставили её без водительских прав. А принадлежащий женщине автомобиль конфисковали в доход государства.



Кроме того, ей пришлось выложить около 20 тысяч рублей за услуги адвоката Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



43-летняя жительница Баунтовского района предстала перед судом за вождение в нетрезвом виде. Первый раз она попалась на пьяной езде в октябре. От медосвидетельствования сельчанка отказалась. В итоге её оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав.Не прошло и трёх недель, как женщина снова села за руль, приняв «на грудь». Она направлялась в магазин и попалась сотрудникам ГИБДД. На этот раз против нарушительницы возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования»).При назначении наказания служители Фемиды учли, что сельчанка раскаялась в содеянном и привлекается к уголовной ответственности впервые, а также положительные характеристики, наличие у неё малолетнего ребёнка и неудовлетворительное состояние здоровья матери подсудимой.