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В Улан-Удэ после загадочного исчезновения 68-летнего мужчины возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ после загадочного исчезновения 68-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Пенсионер бесследно пропал пять месяцев назад

В следственном отделе по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбужденное после безвестного исчезновения 68-летнего Дамдина Лубсандагбаева – уроженца забайкальского села Таптанай.

Мужчина бесследно пропал пять месяцев назад, 27 октября. В тот день он вышел из дома на улице Лощенкова и исчез.

На официальном сайте следкома опубликовали приметы пенсионера – азиатской внешности, среднего телосложения, рост – около 173 сантиметров. На вид ему 65-70 лет. Волосы короткие, тёмно-русые с проседью. На пропавшем были чёрная кожаная куртка, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и синяя вязаная шапка. С собой он взял металлическую трость тёмного цвета. Мужчина хромает и у него есть проблемы со зрением.

Всех, у кого имеется какая-либо  информация об обстоятельствах исчезновения пенсионера, просят сообщить об этом в полицию или следственный отдел по телефонам 02 (102), 8-950-389-83-30.
пропавшие без вести уголовное дело следственный комитет

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