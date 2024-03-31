В Улан-Удэ после загадочного исчезновения 68-летнего мужчины возбудили уголовное дело

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пенсионер бесследно пропал пять месяцев назад



В следственном отделе по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбужденное после безвестного исчезновения 68-летнего Дамдина Лубсандагбаева – уроженца забайкальского села Таптанай.



Мужчина бесследно пропал пять месяцев назад, 27 октября. В тот день он вышел из дома на улице Лощенкова и исчез.



На официальном сайте следкома опубликовали приметы пенсионера – азиатской внешности, среднего телосложения, рост – около 173 сантиметров. На вид ему 65-70 лет. Волосы короткие, тёмно-русые с проседью. На пропавшем были чёрная кожаная куртка, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и синяя вязаная шапка. С собой он взял металлическую трость тёмного цвета. Мужчина хромает и у него есть проблемы со зрением.



Всех, у кого имеется какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения пенсионера, просят сообщить об этом в полицию или следственный отдел по телефонам 02 (102), 8-950-389-83-30.

