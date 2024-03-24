Соседка по палате украла деньги у улан-удэнки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщину быстро вычислили



Вечером 20 марта в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 52-летняя улан-удэнка. Находясь на лечении в больнице, она сообщила о краже денег. Восемь тысяч рублей стащили из её сумки в шкафу в палате.



Она уточнила, что задавала вопросы о пропаже денег она задавала соседке по палате, но та свою причастность отрицала. Только после вмешательства правоохранителей 38-летняя женщина призналась в содеянном.



Она рассказала, что днём ранее попросила потерпевшую перевести судебным приставам в счёт погашения задолженности по реквизитам 1000 рублей. Сама же отдала эту сумму ей наличными.



- Видя, как заявительница положила купюру в кошелёк и сумку, а затем убрала в шкаф, злоумышленница в её отсутствие заглянула туда и похитила из кошелька 8 тысяч рублей. Деньги в пакете она скинула через окно в коридоре медучреждения сожителю, солгав, что это её социальные выплаты. Полицейскими часть похищенных средств изъяты. Остальное мужчина потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.



Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Нигде не работает.

