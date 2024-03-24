Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»
Со вчерашнего дня жители Улан-Удэ несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан» в знак скорби о погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Памятник утопает в гвоздиках, также горожане несут игрушки в память о погибших детях, люди зажигают свечи.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человек, пострадали 152 человек, в больницах находятся более сотни человек. 24 марта в России объявлен днём общенационального траура. Об этом накануне объявил президент страны Владимир Путин во время специального обращения.
Четверых террористов задержали на границе в Брянской области. В МВД РФ опровергли информацию о том, что они являются гражданами, отметив, что они - иностранные граждане. Всего задержано 11 человек, причастных к теракту.
По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, Фото:
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