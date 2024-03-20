В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома

Происшествия, Фото: МВД России

Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно



В Улан-Удэ участковые уполномоченные полиции спасли семью из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Ночью, двигаясь на служебном автомобиле по улице Лебедева, полицейские увидели зарево – огнём была охвачена крыша частного дома. Не теряя ни минуты, сотрудники сообщили о произошедшем в экстренные службы и поспешили на помощь людям.



Старший лейтенант полиции Артур Сымбелов через забор перебрался во двор. Подойти к входной двери жилища и окнам было уже невозможно. Тогда полицейский принялся стучать в ворота пристроенного к дому гаража. На улицу выбежал проснувшийся владелец жилища.



Подсвечивая путь фонариками, полицейские вошли в дом и стали оповещать проснувшихся жильцов, чтобы те, надев теплые вещи, быстро выходили на улицу.



В углу одной из комнат они увидели в кресле маленькую испуганную девочку, укутали её в покрывало. После Артур Сымбелов отнес малышку в служебную машину.



Погорельцев, среди которых оказались четверо взрослых и двое детей, полицейские разместили в своём автомобиле и в машине хозяина дома.



- Вот такие отважные и бесстрашные сотрудники работают у нас в полиции! Благодаря решительным и своевременным действиям полицейских в экстремальной ситуации никто из граждан не пострадал, - подчеркнула Ирина Волк.







