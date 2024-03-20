Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
В Улан-Удэ участковые уполномоченные полиции спасли семью из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ночью, двигаясь на служебном автомобиле по улице Лебедева, полицейские увидели зарево – огнём была охвачена крыша частного дома. Не теряя ни минуты, сотрудники сообщили о произошедшем в экстренные службы и поспешили на помощь людям.
Старший лейтенант полиции Артур Сымбелов через забор перебрался во двор. Подойти к входной двери жилища и окнам было уже невозможно. Тогда полицейский принялся стучать в ворота пристроенного к дому гаража. На улицу выбежал проснувшийся владелец жилища.
Подсвечивая путь фонариками, полицейские вошли в дом и стали оповещать проснувшихся жильцов, чтобы те, надев теплые вещи, быстро выходили на улицу.
В углу одной из комнат они увидели в кресле маленькую испуганную девочку, укутали её в покрывало. После Артур Сымбелов отнес малышку в служебную машину.
Погорельцев, среди которых оказались четверо взрослых и двое детей, полицейские разместили в своём автомобиле и в машине хозяина дома.
- Вот такие отважные и бесстрашные сотрудники работают у нас в полиции! Благодаря решительным и своевременным действиям полицейских в экстремальной ситуации никто из граждан не пострадал, - подчеркнула Ирина Волк.
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия, Фото:
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