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В Улан-Удэ рабочие оставили четыре дома без света

В Улан-Удэ рабочие оставили четыре дома без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подачу электроэнергии быстро восстановили

Подрядная организация оставила несколько домов в Улан-Удэ без света, сообщают оперативные службы города.

В 12:35 во вторник, 19 марта, при демонтаже телефонного провода подрядной организацией произошёл наброс и обрыв провода высоковольтной линии между домами по адресу ул. Иванова 2 и 4. Для проведение безопасных работ были отключены от электроэнергии потребители ул. Иванова, д. 2, 4, 6, 8.

В 13:50 неисправность устранили, всех потребители подключили. Время отключения составил 1 час 15 минут.
отключение света

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