В медучреждении прошла эвакуация
Как стало известно «Байкал-Daily», утром 15 марта в Кяхтинскую центральную районную больницу поступило сообщение об угрозе взрыва. Сотрудники медицинского учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.
На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Из здания эвакуировали персонал больницы и пациентов. Прилегающую территорию оцепили.
Сейчас специалисты обследуют здание и прилегающие территории.
Подробности станут известны позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля из-за анонимных угроз в Улан-Удэ эвакуировали сотрудников и посетителей Дома печати.
В больницу в Бурятии поступило сообщение об угрозе взрыва
Происшествия, Фото:
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