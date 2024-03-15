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В больницу в Бурятии поступило сообщение об угрозе взрыва

В больницу в Бурятии поступило сообщение об угрозе взрыва
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В медучреждении прошла эвакуация

Как стало известно «Байкал-Daily», утром 15 марта в Кяхтинскую центральную районную больницу поступило сообщение об угрозе взрыва. Сотрудники медицинского учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Из здания эвакуировали персонал больницы и пациентов. Прилегающую территорию оцепили.

Сейчас специалисты обследуют здание и прилегающие территории.

Подробности станут известны позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля из-за анонимных угроз в Улан-Удэ эвакуировали сотрудников и посетителей Дома печати.

больница угроза взрыва

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