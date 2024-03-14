Обошлось без пострадавших
В селе Жемчуг Тункинского района Бурятии горел дом, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате он сгорел полностью. Обошлось без пострадавших.
Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие восемь человек и три единицы техники.
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, Фото:
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