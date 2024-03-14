Губернатор Иркутской области призывает не выходить на лёд
В акватории Малого Моря на озере Байкал нестабильная ледовая обстановка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Сегодня в районе Сарайского пляжа разошлось ледовое поле. Это произошло из-за перепада температур.
- Более того, гидрологи уверены, что это только начало. Возможны подобные расхождения и в других местах. Где именно это произойдёт, сказать сложно. Это может случиться в любом месте, - поясняет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кроме того, из-за потепления была закрыта ледовая переправа на реке Киренга - Киренск – микрорайон Гарь. Структура льда изменилась и сейчас переправа опасна. Подъезд к ней перегорожен.
- В связи с этим хочу предостеречь вас – не выезжайте и не выходите не лёд. Это может закончиться бедой, - предупреждает губернатор.
На Малом море на Байкале тает лёд
Происшествия, Фото:
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