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Осуждённая за контрабанду леса улан-удэнка выплатит 350 тысяч

Осуждённая за контрабанду леса улан-удэнка выплатит 350 тысяч
Происшествия, 
Иск о возмещении ущерба подала транспортная прокуратура

В Улан-Удэ осуждённая за контрабанду лесоматериалов директор фирмы вернёт в доход государства более 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Преступление произошло в 2021 году. Тогда директор коммерческой фирмы незаконно экспортировала более 26 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Древесину вырубили нелегально, а за рубеж вывезли по поддельным документы.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал женщину виновной по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Ущерб составил более 350 тысяч рублей. Это послужило основанием для предъявления в суд искового заявления о взыскании ущерба.

Суд удовлетворил требования Бурятского транспортного прокурора в полном объёме. 
контрабанда леса

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