Автомобилист выехал на «встречку»
13 марта в Нижнеилимском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Около 20 часов на федеральной трассе «Вилюй» внедорожник Toyota Hilux врезался в большегруз Freightliner.
- По предварительной информации, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Hilux, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с Freightliner и последующим наездом на металлическое бордюрное ограждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель внедорожника от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи. Его пассажира доставили в больницу Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутской области водитель Toyota Hilux погиб в столкновении с фурой
Происшествия, Фото:
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