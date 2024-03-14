В Бурятии спасатели выехали к застрявшим на Байкале туристам

У них сломался автомобиль



Спасатели отправились на помощь туристам, застрявшим на льду Байкала в Прибайкальском районе Бурятии.



По предварительным данным, в 30 километрах от села Турка сломался автомобиль, в котором находится шесть человек. На место выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения.



«Выехали два спасателя на вездеходе Трэкол. Производится эвакуация на берег», - сообщили в группе «Прибайкалье-инфо».



Информация уточняется.

