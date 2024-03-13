О происшествии инспекторы сообщили в полицию
11 марта в национальном парке «Тункинский» выявили незаконную рубку леса. Неизвестный вырубил берёзы в 225 квартале. Ущерб лесному фонду составил 115 762 рублей.
По данному факту сотрудники национального парка составили акт о лесонарушении. Материалы передали в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения, сообщили в нацпарке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные в Тункинском нацпарке обнаружили следы «чёрных» лесорубов. Общий ущерб от их действий составил более 850 тысяч рублей.
Неизвестный уничтожал берёзы в нацпарке в Бурятии
Происшествия, Фото:
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