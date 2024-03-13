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Гружёный лесовоз перевернулся на Мандрике в Бурятии

Гружёный лесовоз перевернулся на Мандрике в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Он смял металлическое ограждение

На перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии перевернулся лесовоз, гружённый древесиной.

«Пострадавших нет. На перевале введено реверсивное движение», - сообщает «Прибайкалье-инфо» со ссылкой на Упрдор «Южный Байкал».



Большегруз смял 40 метров металлического ограждения и опрокинулся. Брёвна разлетелись по земле.

Сейчас ведутся работы по восстановлению проезда.

ДТП

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