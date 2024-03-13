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Воспитатель из Братска перевела мошенникам почти миллион рублей

Воспитатель из Братска перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О звонке от «сотрудника банка» её предупредила фейковая заведующая

63-летняя воспитатель детского сада из Братска стала жертвой мошенников, отдав им почти миллион рублей.

Женщина получила сообщение в мессенджере от псевдозаведующей дошкольным учреждением. «Заведующая» написала, что скоро с сотрудницей свяжутся сотрудники банка.

Вскоре братчанке позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он заявил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит на сумму 344 тысячи рублей.

- Чтобы предотвратить преступную схему, аферист уговорил пенсионерку оформить встречные кредиты и перевести все деньги на так называемый «безопасный счёт». Братчанка, действуя по инструкциям, перечислила 965 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Улан-Удэ на подобную схему мошенников попалась директор школы. Более того, женщина не поверила ни сотрудникам банка, ни полицейским. В итоге она лишилась 2,7 млн рублей. 
мошенничество

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