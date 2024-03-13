Жертву он забил металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить 34-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля. Тело он увёз на кладбище и закопал там.
По данным следствия, ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый возле своего дома в микрорайоне Вагжанова поссорился со знакомым. Он с силой нанёс ему несколько ударов кулаками и металлическим прутом по голове. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.
Следующей ночью убийца позвал на помощь приятеля, страдающего психическим заболеванием. Тело погрузили в багажник автомобиля и увезли на местное кладбище. Труп убийца закопал там же.
- В течение почти месяца по заявлению родственников велись поиски пропавшего мужчины, пока не удалось установить обстоятельства его исчезновения и изобличить злоумышленника. В ограде его дома было обнаружено и изъято орудие преступления, а в указанном им месте на кладбище под землей – найдено тело, - сообщили в следственном управления Следственного комитета России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Улан-удэнец убил приятеля и закопал тело на кладбище
Происшествия, Фото:
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