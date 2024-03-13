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Пропавший в Бурятии турист найден мёртвым

Пропавший в Бурятии турист найден мёртвым
Происшествия,  Фото:ориентировка
Его тело нашли возле скалы

В Окинском районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего туриста из Иркутска.

Как сообщал «Байкал-Daily», 44-летний иркутянин отправился в отдалённый район республики, чтобы отдохнуть на озере Ильчир. В путь он выехал на автомобиле Toyota 4Runner. КПП Монды мужчина пересёк 8 марта, но с тех пор на связь он перестал выходить. Родственники забили тревогу и обратились к спасателям.

- Утром 12 марта спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Окинский район на поиски мужчины. Прибыв на место поиска, спасатели. обследовали 320 км дороги: от озера Ильчир до реки Иркут, без результата. Вечером того же дня, вблизи реки Саган-Сайра, был обнаружен пустой автомобиль разыскиваемого мужчины и одиночные следы, ведущие в лес. Утром 13 марта разыскиваемый мужчина обнаружен без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, иркутянин упал со скалы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта мёртвым был найден пропавший 16-летний подросток из Улан-Удэ. Он ушёл из дома после ссоры с родителями.

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