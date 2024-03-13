В Улан-Удэ тушили пожар на придомовом участке







На момент прибытия пожарных огнём были охвачены хозяйственные строения, пламя перекинулось на кровлю гаража.



- В результате пожара надворные постройки уничтожены полностью на площади 24 квадратных метра. Огнём повреждена кровля гаража на площади 4 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.





В Улан-Удэ тушили пожар на территории частного домовладения по улице Брянская. Сообщение поступило на центральный пункт пожарной связи днём 12 марта.