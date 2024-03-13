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В Иркутске мужчину посадили на три года за оправдание терроризма

В Иркутске мужчину посадили на три года за оправдание терроризма
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Он написал комментарий в Сети

1-й Восточный окружной военный суд провозгласил приговор в отношении жителя Иркутской области. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2052 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Суд установил, что иркутянин разместил в свободном доступе в интернете комментарий относительно террористического акта, совершённого 8 октября 2022 года на Крымском мосту. «Комментарий был направлен на оправдание идеологии и практики терроризма. Подсудимый заявил о признании её правильной, нуждающейся в поддержке и подражании», - говорится в материалах дела.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении этого преступления признал в полном объёме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима. Осуждённый также лишён права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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