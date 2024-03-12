Мужчина сильно обиделся и устроил пальбу
В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии местного жителя застрелили на улице.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 7 марта.
По данным следствия, 46-летний местный житель в течение дня распивал алкоголь. Под вечер он пришёл к соседям, где собралась компания односельчан, и хотел присоединиться к их застолью. Однако мужчину не пустили внутрь.
Пьяный мужчина сильно обиделся. Он вернулся домой, где взял и зарядил своё охотничье ружьё. С оружием вышел на улицу и устроил пальбу. Стрелял он сперва в воздух.
От соседнего дома к нему направился мужчина, чтобы успокоить стрелявшего и уговорить его опустить ружьё. Однако агрессивный сельчанин повернулся и прицельно выстрелил прямо в грудь идущего мужчины.
От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Убийца бросил ружьё и убежал. Впрочем, вскоре его оперативно задержали.
Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, в ходе расследования выяснилось, что лицензии на хранение и ношение оружия у фигуранта дела не имеется.
В Бурятии мужчина был застрелен, пытаясь успокоить буйного соседа
Происшествия, Фото:
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