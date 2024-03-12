Забайкалец после знакомства с девушкой в интернете потерял почти миллион рублей

Мошенница обманула молодого человека, пообещав свидание



В полицию в Читинском районе Забайкальского края с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний молодой человек.



Выяснилось, что он познакомился с девушкой в одном из мессенджеров. Собеседница предложила ему отправиться на свидание в картинную галерею. А вскоре дала ссылку на интернет-сайт, чтобы кавалер купил билеты.



Молодой человек перешёл на сайт, ввёл всю необходимую информацию с банковской карты. Впоследствии выяснилось, что таким образом мошенники оформили на него кредит.



- Тогда собеседница предложила молодому человеку воспользоваться услугами ею знакомого юриста. Забайкалец согласился и перевёл 300 тысяч рублей за помощь в якобы возврате неправомерно списанных со счета денег. Когда виртуальная девушка перестала выходить на связь, молодой человек догадался, что стал жертвой мошенничества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В общей сложности доверчивый парень потерял 953 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности мошенников.

