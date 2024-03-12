12 марта

Популярное

В Иркутске станция «Академическая» частично обрушился потолок

В Иркутске станция «Академическая» частично обрушился потолок
Происшествия, 
Прокуратура проводит проверку

На железнодорожной станция «Академическая» в Иркутске частично обрушился потолок. О произошедшем сообщили СМИ и Иркутская транспортная прокуратура начала проверку.

- По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отметим, капитальный ремонт остановочного пункта «Академическая» завершился в 2022 году. В рамках проведённых работ были обновлены пассажирские платформы, кассовые павильоны, залы ожидания и подземный пешеходный переход.


Иркутск железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарчанин уберёг 84-летнюю пенсионерку от мошенников
Ангарчанин уберёг 84-летнюю пенсионерку от мошенников
Происшествия, 12.03.2024
Пожилая женщина собиралась перевести полмиллиона рублей 
В нацпарке в Бурятии орудуют «чёрные» лесорубы
В нацпарке в Бурятии орудуют «чёрные» лесорубы
Происшествия, 12.03.2024
Ущерб составил более 800 тысяч рублей 
Забайкалец после знакомства с девушкой в интернете потерял почти миллион рублей
Забайкалец после знакомства с девушкой в интернете потерял почти миллион рублей
Происшествия, 12.03.2024
Мошенница обманула молодого человека, пообещав свидание
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия, 12.03.2024
Она не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки
В Улан-Удэ директор школы не поверила полицейским и перевела мошенникам 2,7 млн
В Улан-Удэ директор школы не поверила полицейским и перевела мошенникам 2,7 млн
Происшествия, 12.03.2024
Обманутой оказалось женщина, которая до этого проводила беседы, как не стать жертвой мошенников
В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя
В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя
Происшествия, 12.03.2024
Он угрожал расправой своему другу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^