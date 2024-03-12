Прокуратура проводит проверку
На железнодорожной станция «Академическая» в Иркутске частично обрушился потолок. О произошедшем сообщили СМИ и Иркутская транспортная прокуратура начала проверку.
- По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Отметим, капитальный ремонт остановочного пункта «Академическая» завершился в 2022 году. В рамках проведённых работ были обновлены пассажирские платформы, кассовые павильоны, залы ожидания и подземный пешеходный переход.
В Иркутске станция «Академическая» частично обрушился потолок
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прокуратура проводит проверку
Пожилая женщина собиралась перевести полмиллиона рублей
Он «орудовал» 12 лет
Сторожка вспыхнула ночью
Мужчина сильно обиделся и устроил пальбу
Ущерб составил более 800 тысяч рублей
Автомобилист сбежал с места ДТП
Мошенница обманула молодого человека, пообещав свидание
Она не открывала дверь и не отвечала на телефонные звонки
Обманутой оказалось женщина, которая до этого проводила беседы, как не стать жертвой мошенников
«Сотрудник банка» позвонил ей через мессенджер
Подросток погиб, упав в заброшенную шахту
Он угрожал расправой своему другу
Девушка уже была объявлена в федеральный розыск
Школьники временно будут заниматься в две смены