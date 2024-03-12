Ангарчанин уберёг 84-летнюю пенсионерку от мошенников





В полицию обратилась 84-летняя жительница Ангарска. Она рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников. От аферистов её уберёг молодой человек.Выяснилось, что пенсионерке позвонил лжесотрудник службы безопасности банка и рассказал о неизвестных, пытающихся снять деньги с её счёта.Через некоторое время позвонила якобы сотрудник силового ведомства и, назвав личные данные заявительницы, убедила следовать её инструкциям. Аферистка потребовала положить хранящиеся дома 500 тысяч рублей на специальный счёт и «задекларировать». Для этого она вызвала пожилой женщине такси до ближайшего банкомата.Приехав в банк, ангарчанка попыталась перевести сбережения по указанным реквизитам. Однако сидевший рядом молодой человек обратил внимание на взволнованное поведение пенсионерки, всё время говорившей по телефону.Побеседовав с бабушкой, он выяснил: ей позвонили мошенники. Молодой человек вызвал полицию и предостерег бабушку от перевода денежных средств аферистам.Управление МВД России по Ангарскому городскому округу намерено ходатайствовать о награждении неравнодушного гражданина правами мэра Ангарского городского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.- Часто слышу о мошенничестве, сам иногда сталкиваюсь со звонками от якобы сотрудников банка, которые просят перевести деньги. Очень рад, что мне удалось предотвратить обман, - отметил 28-летний местный житель.