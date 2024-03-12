В Улан-Удэ поймали похитителя элитного алкоголя

Он воровал дорогой виски
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали любителя элитного алкоголя – вор дважды выносил из супермаркета дорогой виски.
Кражи произошли в супермаркете в ТРЦ «Форум».
- В торгово-развлекательном центре сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывший экипаж вневедомственной охраны вместе с работниками службы безопасности на выходе из магазина задержали молодого человека в светло-серой куртке, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, юноша дважды за несколько дней наведывался в супермаркет, каждый раз тайком вынося по бутылке дорогого алкоголя под курткой. Вычислили его по записям с камер видеонаблюдения. Когда он в очередной раз пришёл в магазин, в Международный женский день, охранники супермаркета нажали «тревожную кнопку».
Задержанный юноша сначала пытался обмануть росгвардейцев, назвавшись фальшивым именем. Однако в ходе осмотра у него обнаружили паспорт.
Вору 18 лет, он житель Заиграевского района. Молодого человека доставили в отдел полиции для принятия правового решения.
Стоимость двух украденных бутылок виски составила 4 тысячи рублей.
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Происшествия, Фото:
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