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В Улан-Удэ поймали похитителя элитного алкоголя

В Улан-Удэ поймали похитителя элитного алкоголя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он воровал дорогой виски

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали любителя элитного алкоголя – вор дважды выносил из супермаркета дорогой виски.

Кражи произошли в супермаркете в ТРЦ «Форум».

- В торгово-развлекательном центре сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывший экипаж вневедомственной охраны вместе с работниками службы безопасности на выходе из магазина задержали молодого человека в светло-серой куртке, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как выяснилось, юноша дважды за несколько дней наведывался в супермаркет, каждый раз тайком вынося по бутылке дорогого алкоголя под курткой. Вычислили его по записям с камер видеонаблюдения. Когда он в очередной раз пришёл в магазин, в Международный женский день, охранники супермаркета нажали «тревожную кнопку».

Задержанный юноша сначала пытался обмануть росгвардейцев, назвавшись фальшивым именем. Однако в ходе осмотра у него обнаружили паспорт.

Вору 18 лет, он житель Заиграевского района. Молодого человека доставили в отдел полиции для принятия правового решения.

Стоимость двух украденных бутылок виски составила 4 тысячи рублей.
кража Росгвардия алкоголь

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