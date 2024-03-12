В Улан-Удэ поймали похитителя элитного алкоголя

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Он воровал дорогой виски



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали любителя элитного алкоголя – вор дважды выносил из супермаркета дорогой виски.



Кражи произошли в супермаркете в ТРЦ «Форум».



- В торгово-развлекательном центре сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывший экипаж вневедомственной охраны вместе с работниками службы безопасности на выходе из магазина задержали молодого человека в светло-серой куртке, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Как выяснилось, юноша дважды за несколько дней наведывался в супермаркет, каждый раз тайком вынося по бутылке дорогого алкоголя под курткой. Вычислили его по записям с камер видеонаблюдения. Когда он в очередной раз пришёл в магазин, в Международный женский день, охранники супермаркета нажали «тревожную кнопку».



Задержанный юноша сначала пытался обмануть росгвардейцев, назвавшись фальшивым именем. Однако в ходе осмотра у него обнаружили паспорт.



Вору 18 лет, он житель Заиграевского района. Молодого человека доставили в отдел полиции для принятия правового решения.



Стоимость двух украденных бутылок виски составила 4 тысячи рублей.

