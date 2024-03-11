Убийство произошло в селе Сужа
В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, убившего свою жену.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 18 декабря 2023 года в селе Сужа. По данным следствия, тем вечером мужчина в своём доме распивал алкоголь с женой и её подругой.
- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных упрёков между супругами произошла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс им удар жене в спину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время по пути в больницу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Жителя пригорода Улан-Удэ будут судить за убийство жены
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вором оказался хозяин квартиры
У мужчины изъяли три пакета с марихуаной
Строители «убили» огромный участок плодородного слоя земли
Мужчина нашёл объявление в Сети
Погибли два водителя, а также пассажир
Рабочие прочищают канавы
Возбуждено уголовное дело
Пламя с гаража перешло на крышу дома
Водитель погиб на месте
Возбуждено уголовное дело
На пожаре пострадала женщина
Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»
Мужчина скончался до приезда «скорой»
Происшествия, 10.03.2024
Наледными водами там залило 11 участков
Происшествия, 10.03.2024
Мать пострадавшего мальчика хочет, чтобы пса «куда-нибудь» отдали