Вором оказался хозяин квартиры
В Прибайкальском районе оперативники раскрыли кражу у сельчанки банковской карты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
59-летняя женщина обратилась в отделение полиции «Ильинское» 4 марта. Она рассказала, что у неё украли карту, с которой затем потратили 22 тысяч рублей.
В ходе опроса выяснилось, что 24 февраля женщина, живущая в частном доме и не имеющая бани, пришла к знакомым, чтобы принять душ. Вором оказался как раз хозяин этой квартиры.
Пока гостья принимала душ, мужчина обшарил карманы её одежды и украл карту. В течение нескольких следующих дней он рассчитывался ею в магазинах, покупая продукты, спиртное и сигареты (средство платежа оснащено бесконтактной системой расчёта).
Женщина обнаружила пропажу лишь через день, собираясь за покупками.
Полицейским подозреваемый признался в краже и выдал банковскую карту заявительницы. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, при этом злоупотребляет спиртным.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие.
Пока жительница Бурятии принимала душ, её обокрали
Происшествия, Фото:
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