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Пока жительница Бурятии принимала душ, её обокрали

Пока жительница Бурятии принимала душ, её обокрали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вором оказался хозяин квартиры

В Прибайкальском районе оперативники раскрыли кражу у сельчанки банковской карты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

59-летняя женщина обратилась в отделение полиции «Ильинское» 4 марта. Она рассказала, что у неё украли карту, с которой затем потратили 22 тысяч рублей.

В ходе опроса выяснилось, что 24 февраля женщина, живущая в частном доме и не имеющая бани, пришла к знакомым, чтобы принять душ. Вором оказался как раз хозяин этой квартиры.

Пока гостья принимала душ, мужчина обшарил карманы её одежды и украл карту. В течение нескольких следующих дней он рассчитывался ею в магазинах, покупая продукты, спиртное и сигареты (средство платежа оснащено бесконтактной системой расчёта).

Женщина обнаружила пропажу лишь через день, собираясь за покупками.

Полицейским подозреваемый признался в краже и выдал банковскую карту заявительницы. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, при этом злоупотребляет спиртным.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие. 
кража

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