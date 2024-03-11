Житель Бурятии съездил на поле за коноплёй на такси

У мужчины изъяли три пакета с марихуаной



Ночью 10 марта сотрудники ГИБДД на выезде из села Тарбагатай остановили такси. У пассажира автоинспекторы обнаружили три пакета с растительной массой.



Экспертиза установила, что это марихуана весом около двух килограммов.



- Выяснилось, что за наркотическим средством 32-летний мужчина приехал из Заиграевского района, где проживает, воспользовавшись услугой такси. После сбора конопли на поле он решил тем же способом направиться домой, однако был задержан автоинспекторами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина заверил, что «травку» собрал только для собственного употребления.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.

