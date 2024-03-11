В районе Улан-Удэ горожанам выписали 29 штрафов

Происшествия, Фото: администрация Советского района

Чаще нарушения касаются их домашних питомцев



За первые два месяца 2024 года в Советском районе Улан-Удэ выписано 29 штрафов. Большое количество штрафов жители получили за нарушение правил выгула домашних животных и за нарушение порядка их регистрации. Кроме этого, горожане нарушают тишину и покой граждан в ночное время, не соблюдают требования к порядку накопления твёрдых коммунальных отходов, нарушают сроки проведения работ по уборке территории.



Также штраф в размере 100 тысяч рублей выписан на юридическое лицо за непринятие мер к недопущению размещения отходов на своей территории.



- Нарушение правил выгула домашних животных влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, - напомнили в администрации района.

