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В Иркутской области собака напала на ребёнка и таскала его по снегу

В Иркутской области собака напала на ребёнка и таскала его по снегу
Происшествия,  Фото:Инцидент Иркутск
Возбуждено уголовное дело

В деревне Ширяева Иркутской области собака напала на ребёнка около частных домов. Животное схватило мальчика зубами за курку и таскало по снегу. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».

Произошедшее увидел прохожий, он спас мальчика.

- Данная собака часто бегает без присмотра, её хозяин отпускает на самовыгул. Ребёнка отобрал с большим трудом, с ним уже всё хорошо, - рассказал очевидец.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).

- В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут правовую оценку действиям хозяина животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
собаки причинение тяжкого вреда здоровью

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