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В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребёнка, катавшегося на ватрушке

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребёнка, катавшегося на ватрушке
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

10 марта в посёлке Залари Иркутской области погиб шестилетний мальчик.

Он катался на ватрушке с заснеженного склона вблизи дороги. Ребёнка сбил автомобиль ВАЗ 2109, которым управлял 32-летний водитель. 

Водитель доставил ребёнка в районную больницу, где он скончался от полученных травм.


- После ДТП в отношении водителя автомобиля была проведена процедура освидетельствования, которая установила состояние опьянения у мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
ДТП смерть

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