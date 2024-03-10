В Бурятии топит пригородное ДНТ

Наледными водами там залило 11 участков



В посёлке Николаевский в Тарбагатайском районе зафиксировали выход наледных вод. Там залило ДНТ «Берёзка», сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Всего затопило 11 участков. Жилые дома не пострадали и им пока ничего не угрожает. В воскресенье, 10 марта, на месте побывал глава сельского поселения «Заводское». Для обследования дворов в ДНТ отправится рабочая группа от районной администрации.