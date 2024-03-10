При пожарах в Бурятии погибли три ребёнка

А ещё двое несовершеннолетних получили травмы



В республиканском управлении МЧС поделились неутешительной статистикой – в Бурятии катастрофически растёт число детей, погибших при пожарах. С начала года огонь унёс жизни уже троих несовершеннолетних, а ещё двое пострадали.



В ведомстве жителей РБ призвали повторить с ребятишками правила безопасности. Первое – не играть со спичками и зажигалками. Второе – не оставлять включенными электроприборы и третье – если началось возгорание, нужно как можно быстрее покинуть помещение и позвать на помощь, а не прятаться. А ещё спасатели советуют установить дома пожарные извещатели.



