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Жителя Бурятии укусила лиса

Жителя Бурятии укусила лиса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обратился за помощью к медикам

В посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии зарегистрирован укус диким животным. Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

47-летнего мужчину укусила лиса. Житель Бурятии обратился к медикам.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2023 года главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики в связи с выходом лисиц к людям. 

- Хочу отметить, что в 2023 году все 10 зарегистрированных эпизоотических очагов бешенства в пяти муниципальных районах республики (Мухоршибирском, Селенгинском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском) связаны именно с забегами лис. В настоящее время в Бурятии эпизоотический процесс, который активизировался с 2017 года, поддерживается за счёт природного очага бешенства среди диких животных, в частности среди лис, и всегда имеется риск перехода вируса бешенства в среду домашних и сельскохозяйственных животных и появления антропургических (городских) очагов бешенства. Наибольшую опасность представляют бездомные, бродячие собаки, - отмечал тогда Сергей Ханхареев.

Больные животные выделяют вирус со слюной примерно за неделю до появления у них типичных симптомов бешенства и на протяжении всего периода болезни, до гибели животного. Люди чаще всего заражаются при укусах, реже - при оцарапывании и ослюнении бешеными животными.

Отметим, бешенство — это заболевание с абсолютной летальностью.

В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным нужно незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи.

укус

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