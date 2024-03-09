«Варварски ломают»: Вандалы повредили детскую площадку в райцентре Бурятии

Очевидцев происшествия просят откликнуться и сообщить о виновных лицах
В селе Хоринск по улице Комсомольская выломали доски детской горки, устанавливаются виновные лица. Об этом сообщают в группе «Хоринск-инфо.24/7».
- Если вы знаете или видели, кто сломал, сообщите в СП «Хоринское» или в полицию, или администраторам «Хоринск-инфо.24/7». Анонимность гарантируем, - добавили здесь.
- Очень жаль, что нашу такую красивую и хорошую площадку так варварски ломают. Делают это не кто-то чужой, а наши с вами дети и взрослые. Прошу всех, чьи дети посещают эту площадку, дружно следить за состоянием и использованием любимого места многих детей. Если вы знаете, кто поломал площадку, сообщите, пожалуйста, - обратился к сельчанам глава СП «Хоринское» Чингис Базардараев.
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Очевидцев происшествия просят откликнуться и сообщить о виновных лицах
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