Прокуратура начала проверку после выхода грунтовых вод в посёлке Бурятии

Вода резко хлынула из подполья и затопила дом в посёлке
Выход грунтовых вод произошёл в посёлке Потанино Бичурского района. Об этом сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»
- Вода резко хлынула из подполья и затопила дом. В посёлке Потанино жители спасаются от воды. Маленькая речушка разлилась так, что из подполья начинала литься вода. В доме плавает холодильник, дети и взрослые лезут повыше, чтобы спастись от стихии, когда на улице ещё зимние температуры, - говорится в паблике.
Здесь добавляется, что жители бьют тревогу и просят обратить на их село максимальное внимание.
В паблике размещена видеозапись, где жильцы показывают свой затопленный дом, а также сам посёлок, к которому подступает вода.
Тем временем, прокуратура Бичурского района начала проверку по факту выхода грунтовых вод в Потанино.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.
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Происшествия, Фото:
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