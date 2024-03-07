В Улан-Удэ парализовало движение на оживлённом участке





Район Элеватора и особенно участок под путепроводом считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ. Пробки даже без ДТП там не редкость.

Днём 7 марта на пересечении улицы Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября случился затор. Посреди дороги встал маршрутный автобус с включённым аварийным сигналом. Судя по всему, произошла какая-то поломка.Левый ряд оказался занят, а движение затруднено. Об этом сообщили в комитете по транспорту городской администрации.