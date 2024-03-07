В Бурятии оштрафовали водителя, хватавшего полицейского за форму

Пьяный автомобилист пытался сбежать с места
В феврале сотрудники ГИБДД остановили в Закаменском районе Бурятии пьяного водителя. Однако мужчина на неоднократные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль для составления протокола не реагировал. Нарушитель и вовсе пытался убежать от автоинспектора.
Кроме того, автомобилист оскорблял инспектора ГИБДД и хватался за его форменное обмундирование, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Суд признал мужчину виновным и назначил административный штраф в размере 3000 рублей.
Постановление в законную силу пока не вступило.
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Происшествия, Фото:
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