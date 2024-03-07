В Бурятии оштрафовали водителя, хватавшего полицейского за форму

Пьяный автомобилист пытался сбежать с места



В феврале сотрудники ГИБДД остановили в Закаменском районе Бурятии пьяного водителя. Однако мужчина на неоднократные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль для составления протокола не реагировал. Нарушитель и вовсе пытался убежать от автоинспектора.



Кроме того, автомобилист оскорблял инспектора ГИБДД и хватался за его форменное обмундирование, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.



Суд признал мужчину виновным и назначил административный штраф в размере 3000 рублей.



Постановление в законную силу пока не вступило.

