07 марта

06 марта

Популярное

Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»

Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
Происшествия, 
Он получил 300 тысяч рублей, но вскоре схему раскрыли

21-летний житель города Черемхово предстанет перед судом по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами». Он заработал более 300 тысяч рублей на продаже билетов на несуществующие концерты.

- Обвиняемый в популярном мессенджере получил руководство от неизвестного о способе преступного вывода денежных средств с «Пушкинских карт». Следуя алгоритму подельника, мужчина под видом предпринимательской деятельности зарегистрировался на интернет-платформе в качестве организатора культурных мероприятий. Затем злоумышленник посредством мессенджеров предлагал владельцам карт с государственной поддержкой за вознаграждение приобретать билеты на указанные концерты «без цели их посещения», а полученный процент от вырученных средств оставлял себе. При этом не имея реальной возможности и намерений осуществлять данный вид досуга, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу. Подсудимому инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские напоминают о том, что «Пушкинская карта» входит в число социальных, средства с неё могут быть потрачены только на покупку билетов в культурно-просветительские учреждения. Вывод денежных средств с карты считается нарушением и влечёт уголовную ответственность.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
Жителя Иркутской области провернул аферу с «Пушкинскими картами»
Происшествия, 07.03.2024
Он получил 300 тысяч рублей, но вскоре схему раскрыли
В Бурятии на ребёнка напал алабай
В Бурятии на ребёнка напал алабай
Происшествия, 07.03.2024
Собака выскочила на улицу через дыру в заборе
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
Происшествия, 07.03.2024
Рабочие повредили кабель, питающий насосную станцию
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
Происшествия, 07.03.2024
Молодой человек забрал у пенсионерки свыше 1,6 млн рублей
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
Происшествия, 07.03.2024
В городе Шагонар идёт устранение последствий ЧП
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Происшествия, 07.03.2024
Туда начали выбрасывать всяческий хлам
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
Происшествия, 06.03.2024
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров
В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
Происшествия, 06.03.2024
Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
Происшествия, 06.03.2024
Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^